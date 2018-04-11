Президент США Дональд Трамп заявил, что по Сирии прилетят "хорошие, новые и умные" ракеты. Спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что ракеты должны прилететь в сторону "террористов, а не законного правительства" Сирии. Захарова А инспекторов ОЗХО предупредили, что сейчас умные ракеты уничтожат все доказательства применения химоружия на земле? Фото: EPA По ее словам, "умные" ракеты, о которых писал Трамп, должны лететь в сторону террористов, а не "законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории"."Да, кстати. А инспекторов ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия. – ) предупредили, что сейчас умные ракеты уничтожат все доказательства применения химоружия на земле? Или вся задумка и состоит, чтобы быстро замести следы провокации ударами умных ракет, и международным инспекторам уже нечего было бы искать в качестве доказательств?", – написала Захарова. https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10216477915130094 7 апреля 2018 года волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.Трамп назвал главу Сирии Башара Асада "животным", отметив, что за химическую атаку также несут ответственность Иран и Россия.9 апреля глава Белого дома предупредил, что Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов принять решение об ответе на случай в Думе.По данным ряда американских СМИ, в этот же день к берегам Сирии прибыл американский эсминец USS Donald Cook, оснащенный 60 крылатыми ракетами "Томагавк". Через несколько дней к нему может присоединиться USS Porter.10 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможные удары стран Запада по целям в Сирии союзников официального Дамаска не коснутся.Ливанское радио Sawt Beirut сообщило, что в разных регионах Сирии наблюдается спешная эвакуация войск и элементов военной инфраструктуры сил Асада в ожидании удара США.По информации The New York Times, Белый дом планирует более мощный удар по Сирии, чем в 2017 году.Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в Сирии. Трамп в ответ заявил, что ракеты "прилетят – хорошие, новые и "умные"! Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что ракеты сирии умные апреля Теги: мир