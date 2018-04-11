|Савченко не доставили в больницу из-за неотложные следственные действия
|11.04.2018 13:58
|
Народного депутата Украины Надежду Савченко не доставили в больницу для прохождения осмотра из-за проведения следственных действий. Об этом сообщила сестра Савченко Вера.
"Сегодня были следственные действия. Мне вчера следователь сказал, что ее будут в первой половине дня туда "этапировать", но они ее не повезли, потому что назначили следственные действия. Поэтому обзор перенесли на завтра", - сообщила Вера Савченко.
Кроме того, Вера сообщила, что Надежда Савченко плохо себя
чувствует и очень похудела.
Напомним, вчера Вера Савченко сообщала, что Надежду сегодня должны доставить в больницу. Указано, что нардеп сама выразила такое желание.
Как сообщал Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила дозволение на ее задержание и арест. В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте. Суд арестовал Савченко до 20 мая.