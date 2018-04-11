Он отметил, что проверки должны продолжаться при любых условиях

"Подчеркиваю, что все те, кто не будет обращать внимание на реальные требования улучшить ситуацию, изменить ситуацию в своих торговых центрах или на своих объектах, где находится много людей, - то направим экскаватор и перекопаем входа. Отключим электроэнергию, но заставим привести порядок! ", - отметил Гройсман на заседании правительства, передает " 112 Украина ".

Он подчеркнул, что проверки должны продолжаться при любых условиях.

"Это очень правильно. Позиция следующая - входить (в учреждения) при любых условиях. Входить с использованием подразделений, если это необходимо", - подчеркнул премьер.

Кроме того, Гройсман пожаловался на то, что правительство не имеет полномочий определять более строгую ответственность за нарушения в таких ситуациях.

"Считаю, что здесь есть определять более строгую ответственность. Думаю, надо строгую ответственность прописывать не только для каждого отдельного случая, а дать полномочия правительства определять это. У нас все очень урегулированы законами, мы не можем ни влево, ни вправо. Поэтому я поручаю министру юстиции поработать, чтобы делегировать полномочия правительства с точки зрения большего контроля за соблюдением законодательства и однозначными санкциями " , - заявил премьер-министр.