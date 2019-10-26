В Антарктиде к украинским полярникам пришел императорский пингвин - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
В Антарктиде к украинским полярникам пришел императорский пингвин
26.10.2019 12:30
К украинским полярникам пришел в гости пингвин
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
relax
события
украина
пингвин
гости
пришел
полярникам
украинским
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->