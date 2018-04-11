В сети появились свежие фотографии с территории заброшенного дворца графа Мордвинова в оккупированной Ялте.

Снимки были опубликованы на странице пользователя RoksolanaToday&Крым в , передает

Заметим, что граф Николай Мордвинов был первым морским министром России во времена Екатерины II, активно участвовал в создании Черноморского флота и в конце XVIII века был удостоен получением двух земельных участков, - Байдарской долины и имения в Ялте, которое после получило название "Хорошая пустошь".

Вокруг имения развели виноградники, питомники, ореховые плантации, фруктовые сады. Когда "Хорошая пустошь" перешла к внуку графа Мордвинова, ее большой парк открыли для посещения, - на аккуратных дорожках между кедров, платанов, дубов, тисов, пиний можно было гулять как пешком, так и в каретах, часто в парке выступали цирки-шапито. Когда имение перешло правнуку графа Мордвинова, в 1901-1903 годах вместо него возвели дворец.

До оккупации на территории имения был санаторий Украины и за территорией ухаживали, однако, после аннексии Крыма никаких работ по реставрации или уборке на территории дворца графа Мордвинова не проводилось.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира