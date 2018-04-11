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Число жертв крушения самолета в Алжире возросло до 257 человек
11.04.2018 14:04

Число жертв крушения самолета в Алжире возросло до 257 человек

В результате крушения военно-транспортного самолета в Алжире погибли 257 человек, сообщает в среду алжирское телевидение.

Ранее сообщалось о 181 погибшем.

Самолет разбился спустя несколько минут после взлета. В районе крушения задействованы 14 карет скорой помощи, 10 грузовиков и не менее 130 сотрудников служб безопасности, спасателей и пожарных.

Ранее поступила информация о том, что в среду в районе города Буфарик в Алжире разбился военно-транспортный самолет, на борту которого находились от 100 до 200 человек.

Уточнялось, что никто из находившихся на борту не выжил.

Причины крушения и другие детали катастрофы пока не сообщаются.

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