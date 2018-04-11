|Трамп пригрозил России новыми ракетными ударами по Сирии
|11.04.2018 14:05
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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал новые ракетные удары по Сирии в ответ на заявления России. Об этом Трамп написал в своем Twitter, передает
"Россия пообещала сбивать все ракеты, выпущенные в Сирии.
Приготовься, Россия, потому что они будут, красивые, новые и
"умные"! Вы не должны быть партнерами с животными, которые газом
убивают своих людей и наслаждаются этим!", - заявил Трамп.
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