Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал новые ракетные удары по Сирии в ответ на заявления России. Об этом Трамп написал в своем Twitter, передает

"Россия пообещала сбивать все ракеты, выпущенные в Сирии. Приготовься, Россия, потому что они будут, красивые, новые и "умные"! Вы не должны быть партнерами с животными, которые газом убивают своих людей и наслаждаются этим!", - заявил Трамп.



Как сообщал , европейская организация по безопасности воздушной навигации "Евроконтроль" предостерегла авиакомпании в связи с риском возможных авиационных и ракетных ударов по Сирии в течение 72 часов. В организации отметили, что в этот период вероятно использование ракет класса "воздух-земля" и/или крылатых ракет, а также возможные сбои в работе радионавигационного оборудования.





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