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На месте крушения Ан-148 в Подмосковье нашли восемь фрагментов тел - СМИ
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11.04.2018 14:05
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"Московский комсомолец" отмечает, что, по официальной информации,
сотрудники МЧС РФ после повторной поисковой операции на месте
крушения Ан-148 в Подмосковье нашли только обломки самолета.
Самолет потерпел крушение в феврале Фото: ЕРА Издание отмечает, что
официально спасатели нашли только части обшивки разбившегося
самолета.Спасатели обследуют место падения самолета, где, по словам
родственников погибших, еще остаются фрагменты тел жертв
катастрофы.Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс
из Москвы в Орск, потерпел крушение 11 февраля в
Раменском районе Московской области, погибли 65 пассажиров и
шесть членов экипажа.По данным Межгосударственного авиационного
комитета, катастрофа произошла из-за того, что модули воздушных
параметров самолета показывали неверные данные из-за
обледенения.
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