"Московский комсомолец" отмечает, что, по официальной информации, сотрудники МЧС РФ после повторной поисковой операции на месте крушения Ан-148 в Подмосковье нашли только обломки самолета. Самолет потерпел крушение в феврале Фото: ЕРА Издание отмечает, что официально спасатели нашли только части обшивки разбившегося самолета.Спасатели обследуют место падения самолета, где, по словам родственников погибших, еще остаются фрагменты тел жертв катастрофы.Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области, погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.По данным Межгосударственного авиационного комитета, катастрофа произошла из-за того, что модули воздушных параметров самолета показывали неверные данные из-за обледенения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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