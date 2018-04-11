Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии.

В своем Twitter он отреагировал на заявление российского посла о том, что Москва готова сбивать ракеты, выпущенные в сторону Сирии.

«Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут славные, новые и «умные». Не надо поддерживать «газовое животное-убийцу», которое убивает своих граждан и получает удовольствие», — говорится в сообщении Трампа.

Ранее посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии. 11 апреля Европейская организация по безопасности воздушной навигации («Евроконтроль») предупредила авиакомпании в связи с риском возможных авиационных и ракетных ударов по Сирии в течение 72 часов.

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