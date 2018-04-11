«Умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории», — написала она в Facebook.

По мнению Захаровой, американский ракетный удар будет направлен на уничтожение следов применения химоружия.

«А инспекторов ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия — ред.) предупредили, что сейчас умные ракеты уничтожат все доказательства применения химоружия на земле? Или вся задумка и состоит, чтобы быстро замести следы провокации ударами умных ракет, и международным инспекторам уже нечего было бы искать в качестве доказательств?» — добавила она.

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