|МВД предлагает сажать избирателей, принимающих "подачки" кандидатов
|11.04.2018 14:09
|
За предоставление избирателям неправомерной выгоды, косвенный подкуп выборов, фальсификацию документацию предлагают лишать свободы до 6 летМинистерство внутренних дел Арсен Аваков предлагает усилить ответственность за нарушение избирательного права.
Фото: portal.lviv.ua
Соответствующие изменения в законодательство представили и поддержали на заседании Кабинета министров, передает "Украинская правда".
Глава МВД отметил, что проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления ответственности за нарушение избирательного законодательства" разрабатывали вместе с общественной сетью "Опора" и другими субъектами избирательного процесса, работа продолжалась почти 2 года.
"Ключевыми изменениями является неотвратимость наказания за преступления против избирательных прав" , - сказал он.
Заместитель министра Татьяна Ковальчук отметила, что, согласно прошлогодним опросом, 68% граждан недовольны честностью выборов, и лишь 16% избирателей готовы обратиться в правоохранительные органы, если партия или кандидат предложат им деньги за голос.
Она рассказала, что законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, которые обеспечат неотвратимость наказания за преступления против избирательных прав и декриминализують мелкие правонарушения, не влияют на ход выборов.
Предлагают лишать свободы до 2 лет по следующим статьям УК: ч .1 ст 158-1 - незаконное использование, вброс бюллетеней; ч. 1 ст. 159 - нарушение тайны голосования членом избиркома, кандидатом или наблюдателем; ч 1. ст. 160 - получение избирателем неправомерной выгоды, связанной с реализацией активного или пассивного избирательного права и тому подобное.
За предоставление избирателям неправомерной выгоды, косвенный подкуп выборов, фальсификацию документацию предлагают лишать свободы до 6 лет.
"Действующий Уголовный кодекс предусматривает максимальную санкцию за предложение избирателю неправомерной выгоды в виде лишения свободы сроком до 3 лет. Нашим проектом ее повышен до 6 лет", - отметила Ковальчук.
"Правоохранители получают возможность осуществлять негласные следственные действия и собирать необходимые доказательства для привлечения к ответственности недобросовестных участников в предвыборной борьбе" , - добавила заместитель главы МВД.
По словам Ковальчук, подкуп избирателей остается самой большой угрозой объективности проведения выборов в Украине.
При этом проект предусматривает освобождение от ответственности лиц, охотно сообщили правоохранителям о подкупе выборов или фальсификации избирательной документации, - но его не будут применить к организаторам этих действий.
Кроме того, "впервые вводится ответственность за подкуп кандидата". Речь идет о "технических кандидатов" или "кандидатов-двойников", которых финансируют влиятельные участники избирательной гонки.
Также криминализуется ведения предвыборной агитации, которая сопровождается предоставлением избирателям неправомерной выгоды, как спиртные напитки и продукты питания. Действующий УК устанавливает ответственность только за предоставление неправомерной выгоды юридическим лицам.
В то же время, предлагается отменить уголовную ответственность за уничтожение или сокрытие избирателями собственных бюллетеней, потому что это не представляет общественной опасности и не являются приоритетными для безопасности избирательного процесса. Поэтому предлагают ограничиться штрафом.
Также предлагается предусмотреть административную ответственность за умышленное разглашение избирателем своего волеизъявления на участке.
Глава "Опоры" Ольга Айвазовская отметила, что после парламентских выборов 2014 было 13 обвинительных приговоров по всей Украине относительно злоупотреблений в ходе избирательного процесса, после местных выборов в 2015-м - 69, с тех пор стало больше санкций судов за подкуп избирателей, но в в тюрьме никто не сел.