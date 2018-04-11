За предоставление избирателям неправомерной выгоды, косвенный подкуп выборов, фальсификацию документацию предлагают лишать свободы до 6 лет

Соответствующие изменения в законодательство представили и поддержали на заседании Кабинета министров, передает "Украинская правда".

Глава МВД отметил, что проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления ответственности за нарушение избирательного законодательства" разрабатывали вместе с общественной сетью "Опора" и другими субъектами избирательного процесса, работа продолжалась почти 2 года.

"Ключевыми изменениями является неотвратимость наказания за преступления против избирательных прав" , - сказал он.

Заместитель министра Татьяна Ковальчук отметила, что, согласно прошлогодним опросом, 68% граждан недовольны честностью выборов, и лишь 16% избирателей готовы обратиться в правоохранительные органы, если партия или кандидат предложат им деньги за голос.

Она рассказала, что законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, которые обеспечат неотвратимость наказания за преступления против избирательных прав и декриминализують мелкие правонарушения, не влияют на ход выборов.

Предлагают лишать свободы до 2 лет по следующим статьям УК: ч .1 ст 158-1 - незаконное использование, вброс бюллетеней; ч. 1 ст. 159 - нарушение тайны голосования членом избиркома, кандидатом или наблюдателем; ч 1. ст. 160 - получение избирателем неправомерной выгоды, связанной с реализацией активного или пассивного избирательного права и тому подобное.

За предоставление избирателям неправомерной выгоды, косвенный подкуп выборов, фальсификацию документацию предлагают лишать свободы до 6 лет.

"Действующий Уголовный кодекс предусматривает максимальную санкцию за предложение избирателю неправомерной выгоды в виде лишения свободы сроком до 3 лет. Нашим проектом ее повышен до 6 лет" , - отметила Ковальчук.

"Правоохранители получают возможность осуществлять негласные следственные действия и собирать необходимые доказательства для привлечения к ответственности недобросовестных участников в предвыборной борьбе" , - добавила заместитель главы МВД.

По словам Ковальчук, подкуп избирателей остается самой большой угрозой объективности проведения выборов в Украине.

При этом проект предусматривает освобождение от ответственности лиц, охотно сообщили правоохранителям о подкупе выборов или фальсификации избирательной документации, - но его не будут применить к организаторам этих действий.

Кроме того, "впервые вводится ответственность за подкуп кандидата". Речь идет о "технических кандидатов" или "кандидатов-двойников", которых финансируют влиятельные участники избирательной гонки.

Также криминализуется ведения предвыборной агитации, которая сопровождается предоставлением избирателям неправомерной выгоды, как спиртные напитки и продукты питания. Действующий УК устанавливает ответственность только за предоставление неправомерной выгоды юридическим лицам.

В то же время, предлагается отменить уголовную ответственность за уничтожение или сокрытие избирателями собственных бюллетеней, потому что это не представляет общественной опасности и не являются приоритетными для безопасности избирательного процесса. Поэтому предлагают ограничиться штрафом.

Также предлагается предусмотреть административную ответственность за умышленное разглашение избирателем своего волеизъявления на участке.