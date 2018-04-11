С опаской выглянул в окно: небо как будто чистое, следов от «Калибров» и «Томагавков» вроде не наблюдается. Во дворе компания бомжей обсуждает медицинскую реформу Супрун, кошак греется на солнышке возле мусорного ведра. Картина идиллическая, умиротворенная, никак не вяжется с апокалипсисом в «Фейсбуке». Тут уже подбили примерно три авианосца, кетайская армада поступила под управление Путина, а облако от ядерных взрывов накрыло Алабаму. Думаю, несколько часов у нас еще есть.

Успею написать про Ульяну, которая смело рвет все шаблоны. Аккурат в это время под зданием Минздрава веселого голубого цвета собралась толпа недовольных граждан. Граждане машут флагами, всячески поносят «санитарку из Мичигана», проводят ассоциации ее внешности с известной ролью Милляра в советском блокбастере про дракона. Хрущевский вариант «Игры престолов». Или уже брежневский? Периодически группа потенциальных пациентов реформированной медицины выкрикивает запатентованную Геннадием Москалем кричалку. По слогам. Звучит несколько обидно. Еще требуют немедленной отставки Супрун, обосновывая это пошлым тезисом «мы все умрем».

Парламентский комитет Рады недели две назад рекомендовал парламенту немедленно уволить Супрун с должности и.о. министра здравоохранения. Сама Ульяна крайне позитивно восприняла эту новость: «раз хотят увольнения, значит, реформы получились». Логика железная. Не подкопаешься.

Со 2 апреля начался особенно бурный период медреформаторства. Практически каждый день МОЗ выпускает сводки о том, сколько пациентов подписали «декларацию» с семейным врачом. Буквально вчера сама Ульяна с сексуально распущенными волосами давала пресс-конференцию по данному поводу в компании какого-то известного немецкого порноактера.

Хотя нет, если присмотреться, то можно узнать в этом пухлом прототипе сантехника, который приходит на дом с пиццей, вице-премьера Павла Розенко. Из них получилась бы чудесная пара. Буквально чувствую, как проскакивает некая искра между… Ладно, не будем углубляться в никому не нужные детали. Тем более только что в украинском сегменте Интернета потопили российский эсминец возле берегов Сирии. Утонул вместе с авиабазой.

Так вот, уже более трехсот тысяч счастливых украинцев подписали бумаги с некими врачами. Это преподносится как историческое достижение, свидетельствующее о невероятно высокой поддержке начинаний Ульяны.

К сожалению, мой ум не в состоянии постичь данную диалектику. Не понимаю, в чем прикол? Фактически триста тысяч человек получили именные талончики на прием к врачу. Это хорошо или плохо? Наверное, многие действительно болеют. Или же врачи «набивают» себе кормовую базу. Недавно Супрун подсчитала в «Фейсбуке», что если доктор будет принимать в месяц две тысячи больных, то он может заработать сто тысяч гривен. При этом она скромно умолчала, кто будет платить за данный медбанкет.

Суть «декларации», которую сейчас подписывают по всей стране люди, потому что им уже некуда деваться, сводится к простой констатации факта: теоретически тебе может быть предоставлена первичная медицинская помощь. Но не факт, что в полном объеме и именно тебе. Зато уже триста тысяч человек впервые задумались о своей реальной ориентации. Надо в декларации поставить крестик в графе «пол». Не все так однозначно, как казалось до последнего времени. Есть опция «не знаю».

И это одно из многих свидетельств необратимых изменений в сознании украинцев, которые произошли под благотворным влиянием Ульяны. Она вместе со своей командой смело ломает все стереотипы. Вековой вопрос всех маршруток и автобусов по поводу «закройте окно, мне дует» успешно решен.

Никто не мог поставить все точки над «Х» в данном вопросе. Боялись получить в табло. А Ульяна смогла. Есть официальный пост в «Фейсбуке», который гласит: «сквозняки вообще не вредны для здоровья, это миф, который столетиями насаждала савецкая медицина». Еще раньше Супрун разоблачила имперскую суть перекиси водорода. Этот препарат придумали в лабораториях КГБ для одурачивания украинцев и увеличения количества блондинок.

И, конечно же, верхом медреформы (если так можно написать) стал новаторский метод обучения врачей. Сразу подчеркну – это не фейк, хотя на голову, конечно, не налазит. Медицинским работникам на официальной странице МОЗ настоятельно посоветовали смотреть правильные сериалы с целью повышения квалификации. Все эти курсы для врачей, занятия, семинары – полный отстой. Есть туева хуча сезонов «Доктора Хауса». Познавательный сериал про хромого врача-наркомана, который ставит интересные, часто крайне забавные опыты над пациентами. Я лично с легкостью научился диагностировать волчанку в пяти случаях из десяти. Вы представляете, какого европейского уровня достигнет медицина нации, если каждый терапевт, гинеколог и, тем более, проктолог хотя бы раз в неделю посмотрит «Хауса»?

Короче, реформа медицины действительно началась. Мы стали больше задумываться о своем поле, научились стоять на сквозняке и отказались от перекиси водорода. Свежее, абсолютно креативное дыхание влилось в наше сознание благодаря Ульяне. Она уже стала медиа-звездой. Частота упоминаний ее фамилии в медиа зашкаливает. Думаю, очень скоро она станет рекламировать косметологическую серию «Черный жемчуг» с ярко выраженным медицинским эффектом: «моя шкира стала гладенькою, наче у немовляти».

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