В рамках подготовки к Чемпионату мира по хоккею U19, звезды украинского спорта снялись в социальных роликах и призвали всех поддержать сборную Украины.

Так, в съемках роликов приняли участие олимпийские чемпионы Василий Ломаченко, Ольга Харлан и Олег Верняев, а также чемпион мира и Европы Жан Беленюк. Главным девизом кампании стал призыв «Всі на хоккей!», информирует svodka.net.

Глава оргкомитета по подготовке Чемпионата мира Георгий Зубко рассказал о том, как родилась идея этих роликов: «Нашей задачей было не только и не столько само привлечение внимания к чемпионату, заполняемость трибун и так далее. Мы хотели использовать эффект большого события для привлечения внимания к хоккею в целом. Поэтому у нас и возникла эта идея – привлечь к кампании по популяризации хоккея людей, которые с ним не ассоциируются. И было очень приятно, что мы нашли ответ у всех, к кому обращались».

Чемпионат мира по хоккею U19 пройдет в Киеве с 14 по 20 апреля. Соперниками сборной Украины станут команды Японии, Австрии, Венгрии, Италии и Румынии.

Читайте: Украинцы проиграли второй матч чемпионата мира в Харбине

Напомним, в рамках подготовки к Чемпионату мира, юниорская сборная Украины выиграла международный турнир Кубок четырех наций, который проходил в декабре 2017 года в Венгрии.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира