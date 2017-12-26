Главы компаний крупнейших мобильных операторов Украины «Киевастар», «Vodafone Украина» и Lifecell подписали меморандум с Министерством экономического развития и торговли (МЭРТ) о предоставлении статистических данных по динамике туристических потоков.

Об этом сообщается на сайте министерства, информирует news.eizvestia.com.

Меморандум предусматривает предоставление ежеквартальных статистических данных о количестве зарегистрированных абонентов мобильной связи, которые находились более суток за границами соответствующей области, а также о динамике въездного туризма — иностранных абонентов мобильной связи в роуминге.

Также мобильные операторы согласились передавать данные о количестве украинских граждан, зарегистрированных абонентов мобильной связи, которые выехали заграницу, и средней продолжительности пребывания туристов в области.

Как подчеркивает министерство, компании должны предоставлять информацию исключительно в сводном и обезличенном виде.

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