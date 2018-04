Американская певица Мадонна сняла на видео жительниц деревни Кусунгу государства Малави. Мадонна: Мы закончили строительство четвертой школы! Фото: madonna / Instagram "Женщины из деревни Кусунгу в Малави, где мы только закончили строительство нашей четвертой школы! Они поют Let Girls Learn", – написала певица. Women from Kusungu Village in Malawi * * where we just finished building our 4th school!! They are singing “Let Girls Learn” * A reminder that a portion of sales from #thereinventioncreme will go towards supporting a girls education for one year!! * #grateful #education #raisingmalawi. #mdnaskin #resurrectionplant #hope #resiliency #thefutureisfemale ♥ * @raisingmalawi Публикация от Madonna (@madonna) 10 Апр 2018 в 9:00 PDT У Мадонны четверо приемных детей: Мерси Джеймс, Дэвид Банда, близнецы Стелла и Эстер из Малави.Родные дети певицы – сын Рокко и дочь Лурдес. Мадонна родилась 16 августа 1958 года в Бей-Сити в штате Мичиган. В 1978 году она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



