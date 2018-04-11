Президент США Дональд Трамп задался вопросом о необходимости прекращения гонки вооружений.

Об этом он написал в среду на своей странице в Twitter.

"Мы нужны России для помощи с их экономикой, что было бы очень легко сделать, нам нужно, чтобы все страны работали вместе. Остановим гонку вооружений?" - написал он.

Американский руководитель отметил, что отношения США и РФ являются худшими в истории, но для этого нет оснований.

"Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, в том числе в период холодной войны. Для этого нет оснований", - заявил он.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира