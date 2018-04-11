|САП решила возобновить следствие по делу Охендовского
|11.04.2018 14:18
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Суд отменил постановление о приостановлении предварительного расследованияСоломенский районный суд Киева отменил постановление Специализированной антикоррупционной прокуратуры о приостановлении досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского в получении взятки.
После получения полного текста решения суда САП планирует возобновить следствие, информирует УНН.
Суд 3 апреля частично удовлетворил ходатайство защитника Охендовского и отменил постановление руководителя САП о приостановлении уголовного производства. В постановлении суда указано, что решение не подпадает под обжалования.
"Сейчас мы ожидаем поступления для выполнения из суда в САП оригинального экземпляра полного текста этого постановления. После его поступления следствие, непременно, будет восстановлено. Дальнейшие наши действия зависят от содержания полного текста постановления, в частности, мотивов, побудивших судью отменить постановление о приостановлении. пока эти мотивы для нас остаются точно неизвестными ", - говорится в сообщении САП.
Как известно, 13 декабря 2016 председателю ЦИК сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Общая сумма взяток, инкриминируемых детективами подозреваемому, составила 161 698 долларов США, что в эквиваленте по курсу Национального банка Украины на момент совершения преступлений составило 1294438 грн.
Поэтому, следствие по делу главы ЦИК Михаила Охендовского продлен до 14 апреля и пока нет оснований считать, что он может убегать из страны.