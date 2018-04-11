Суд отменил постановление о приостановлении предварительного расследования

После получения полного текста решения суда САП планирует возобновить следствие, информирует УНН.

Суд 3 апреля частично удовлетворил ходатайство защитника Охендовского и отменил постановление руководителя САП о приостановлении уголовного производства. В постановлении суда указано, что решение не подпадает под обжалования.

"Сейчас мы ожидаем поступления для выполнения из суда в САП оригинального экземпляра полного текста этого постановления. После его поступления следствие, непременно, будет восстановлено. Дальнейшие наши действия зависят от содержания полного текста постановления, в частности, мотивов, побудивших судью отменить постановление о приостановлении. пока эти мотивы для нас остаются точно неизвестными ", - говорится в сообщении САП.