Американский изобретатель и основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск в очередной раз напомнил об угрозе, которую представляет для человечества искусственный интеллект.

Новый прогноз он сделал в документальном фильме Криса Пейна "Доверяешь ли ты этому компьютеру", передает со ссылкой на и .

Маск опасается, что искусственный интеллект создаст "бессмертного диктатора, от которого никогда не избавиться". Он сможет пережить отдельных лидеров или партии, а также стать постоянным источником угнетения.

Изобретатель напомнил из истории о таких диктаторах, как Муссолини и . Однако, по его словам, они были смертными по сравнению с ИИ.

"Это очень важный вопрос. Это повлияет на нашу жизнь таким образом, который мы сейчас не можем себе представить", – подчеркнул он.

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