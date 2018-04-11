|Новости дня: Госдеп обнародовал свои данные о химатаке в Сирии
|11.04.2018 14:20
|
Доступ к химическому оружию есть лишь у определенных участников сирийского конфликта, но далеко не у всех из них есть доступ к системам, используемым для его применения.
По данным Госдепартамента США, в результате химической атаки в Сирии погибли не менее 85 человек, информирует svodka.net.
Об этом заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.
Как отметила Нойерт, Вашингтон имеет собственную информацию о возможном применении отравляющего газа в Сирии.
Читайте: Россия пригрозила США сбивать каждую ракету, выпущенную по Сирии
«Мы знаем, что было использовано какое-то вещество, но мы пока еще только не знаем какое», — отметила Нойерт.
По ее словам, доступ к химическому оружию есть лишь у определенных участников сирийского конфликта, но далеко не у всех из них есть доступ к системам, используемым для его применения.
Как сообщали новости дня, по данным Госдепа, с начала года на территории Сирии произошло девять атак с применением химического оружия.
Читайте: Россия пригрозила США сбивать каждую ракету, выпущенную по Сирии
7 апреля в результате атаки с применением газообразного хлора в городе Дума, в сирийской провинции Восточная Гута погибли по меньшей мере 70 человек.
Представители ООН сообщали о 49 жертвах, гуманитарная организация Белые каски — о 42 погибших.
Ранее США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башара Асада, должна нести ответственность за произошедшее. Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.
Президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение об ответных действиях США в течение 24-48 часов.
Как сообщил европейский осторожный источник, вопрос о химатаке вынесен на встречу глав МИД ЕС, которая пройдет в Люксембурге 16 апреля.
«Ряд стран ЕС намерены вынести на обсуждение вопрос о реакции Евросоюза на последнюю химическую атаку в Сирии», — заявил он.