Доступ к химическому оружию есть лишь у определенных участников сирийского конфликта, но далеко не у всех из них есть доступ к системам, используемым для его применения.

По данным Госдепартамента США, в результате химической атаки в Сирии погибли не менее 85 человек, информирует svodka.net.

Об этом заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

Как отметила Нойерт, Вашингтон имеет собственную информацию о возможном применении отравляющего газа в Сирии.

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«Мы знаем, что было использовано какое-то вещество, но мы пока еще только не знаем какое», — отметила Нойерт.

По ее словам, доступ к химическому оружию есть лишь у определенных участников сирийского конфликта, но далеко не у всех из них есть доступ к системам, используемым для его применения.

Как сообщали новости дня, по данным Госдепа, с начала года на территории Сирии произошло девять атак с применением химического оружия.

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7 апреля в результате атаки с применением газообразного хлора в городе Дума, в сирийской провинции Восточная Гута погибли по меньшей мере 70 человек.

Представители ООН сообщали о 49 жертвах, гуманитарная организация Белые каски — о 42 погибших.

Ранее США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башара Асада, должна нести ответственность за произошедшее. Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение об ответных действиях США в течение 24-48 часов.

Как сообщил европейский осторожный источник, вопрос о химатаке вынесен на встречу глав МИД ЕС, которая пройдет в Люксембурге 16 апреля.

«Ряд стран ЕС намерены вынести на обсуждение вопрос о реакции Евросоюза на последнюю химическую атаку в Сирии», — заявил он.

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