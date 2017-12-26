В Нацбанке объяснили возврат пакета документов бизнесмену Александру Ярославскому его некомплектностью. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Ярославский должен доработать документы на покупку "Проминвестбанка" Фото: ЕРА В Нацбанке объяснили возврат пакета документов его некомплектностью."Если необходимые документы будут подготовлены, инвестор имеет право вторично подать пакет", – говорится в сообщении. #НБУ 22.12.2017 повернув Ярославському О.В. на доопрацювання пакет документів для погодження опосередкованого набуття істотної участі в ПАТ "Промінвестбанк" у зв’язку з його некомплектністю. Якщо необхідні документи будуть підготовлені, інвестор має право вдруге подати пакет — NationalBankUkraine (@NBUkraine) 26 грудня 2017 р. 18 мая наблюдательный совет "Внешэкономбанка" рассмотрел предложение группы DCH Ярославского о приобретении "Проминвестбанка", дочерней структуры ВЭБ в Украине.О том, что Ярославский направил в НБУ пакет документов, необходимых для покупки "Проминвестбанка", сообщала заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова. Документы были получены регулятором вечером 8 декабря.По словам Рожковой, на "Проминвестбанк" претендовали российский бизнесмен Павел Фукс и нардеп из парламентской группы "Воля народа" Максим Микитась, но им официально отказали "еще летом". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки проминвестбанка пакет документов для нацбанке Теги: деньги