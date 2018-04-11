Авторитарная, шовинистическая, лживая Россия не дает Украине спокойно жить, заявил политический обозреватель Виталий Портников. Портников: Россия под гогот собственного населения оккупировала Крым и начала войну на Донбассе Фото: NEOpress / Facebook "Путин – не Россия, Порошенко – не Украина. Народы хотят дружбы, – восклицают очередные провокаторы, демонстрирующие, с какой готовностью российские прохожие обнимаются с "украинцем". Уже в самом этом лозунге – извращенность и уродство российского политического сознания, которую пытаются нам навязать", – рассказал он.Журналист отметил, что провокаторы уверены, что государство и страну можно свести к фигуре правителя, который отвечает за все, пока народы обнимаются."Когда президентом Украины был никакой не Порошенко, а Леонид Кучма, Путин устроил провокацию с Тузлой. Когда президентом России был не Путин, а Дмитрий Медведев, Виктора Януковича заставили подписать кабальные Харьковские соглашения. Когда президентом Украины был не Порошенко – исполнял обязанности Александр Турчинов – Россия под гогот собственного населения оккупировала Крым и начала войну на Донбассе", – напомнил он.Портников подчеркнул, что в отношениях Украины и РФ дело не в Путине и Порошенко."Дело в том, что авторитарная, шовинистическая, лживая Россия не дает Украине спокойно жить. А в том, что ее жители обнимаются с украинцами на улицах, нет никакой сенсации. В России и без объятий живут сотни тысяч украинцев – как ее граждан, так и приезжих. И никто их не замечает отдельно, так как большинством обывателей они считаются просто недоделанной разновидностью русских, оккупированных американцами и бандеровцами. Несчастными хохлами, которых Россия скоро освободит. Почему бы с такими не пообниматься?" – подытожил он. https://www.facebook.com/portnikov/posts/2130761056950283 18 марта на канале в YouTube TROYBAN show опубликовали видео социального эксперимента "Как русские люди относятся к украинцам в России". Для этого несколько человек стояли в Санкт-Петербурге с табличкой "Я из Украины, давай обнимемся". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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