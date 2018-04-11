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Портников: В России украинцев считают недоделанной разновидностью русских, оккупированных американцами и бандеровцами
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11.04.2018 14:22
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Авторитарная, шовинистическая, лживая Россия не дает Украине
спокойно жить, заявил политический обозреватель Виталий Портников.
Портников: Россия под гогот собственного населения
оккупировала Крым и начала войну на Донбассе Фото: NEOpress /
Facebook "Путин – не Россия, Порошенко – не Украина.
Народы хотят дружбы, – восклицают очередные провокаторы,
демонстрирующие, с какой готовностью российские прохожие обнимаются
с "украинцем". Уже в самом этом лозунге – извращенность и
уродство российского политического сознания, которую пытаются нам
навязать", – рассказал он.Журналист отметил, что
провокаторы уверены, что государство и страну можно свести к
фигуре правителя, который отвечает за все, пока народы
обнимаются."Когда президентом Украины был никакой не Порошенко, а
Леонид Кучма, Путин устроил провокацию с Тузлой. Когда президентом
России был не Путин, а Дмитрий Медведев, Виктора Януковича
заставили подписать кабальные Харьковские соглашения. Когда
президентом Украины был не Порошенко – исполнял обязанности
Александр Турчинов – Россия под гогот собственного населения
оккупировала Крым и начала войну на Донбассе", – напомнил
он.Портников подчеркнул, что в отношениях Украины и РФ дело не в
Путине и Порошенко."Дело в том, что авторитарная, шовинистическая,
лживая Россия не дает Украине спокойно жить. А в том, что ее жители
обнимаются с украинцами на улицах, нет никакой сенсации. В России и
без объятий живут сотни тысяч украинцев – как ее граждан, так
и приезжих. И никто их не замечает отдельно, так как большинством
обывателей они считаются просто недоделанной разновидностью
русских, оккупированных американцами и бандеровцами. Несчастными
хохлами, которых Россия скоро освободит. Почему бы с такими не
пообниматься?" – подытожил он.
https://www.facebook.com/portnikov/posts/2130761056950283
18 марта на канале в YouTube TROYBAN show
опубликовали видео социального эксперимента "Как русские
люди относятся к украинцам в России". Для этого несколько человек
стояли в Санкт-Петербурге с табличкой "Я из Украины, давай
обнимемся".
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