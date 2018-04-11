По данным полиции, арестант совершил побег 10 апреля.

«Устанавливается местонахождение Козела Александра Сергеевича, 10.09.1989 г.р., который 10 апреля самовольно покинул участок социальной реабилитации Житомирской исправительной колонии №4″, — сказано в сообщении.

Отмечается, что в 2009 году мужчина был осужден за убийство и кражу к 13 годам лишения свободы. До ареста он проживал в селе Быстрики Ружинского района Житомирской области.

«Его приметы: среднего телосложения, рост 170 см, глаза серые, волосы короткие темно-русые, уши небольшие оттопыренные, нос скошенный в сторону. Имеет шрам над правым глазом, татуировка на левой руке в виде букв на пальцах «САНЯ» и между большим и указательным пальцем — буквы «С», на левом предплечье — рисунок «Смерть с косой», — отметили в полиции.

Тех, кто владеет какой-либо информацией о месте нахождении преступника просят сообщить по телефонам: (0412) 40-74-20, (093) 906-14-00, (067) 412-15-02 или «102» или обратиться в ближайший отдел полиции.

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