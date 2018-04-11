|Кабмин отстранил Ноняка с должности главы "Укртрансбезпекы"
|11.04.2018 14:26
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Относительно Ноняка признечено служебное расследованиеКабинет министров на заседании в среду, 11 апреля, отстранил голову "Укртрансбезпекы" Михаила Ноняка от занимаемой должности.
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"Только правительство одобрило представление министра инфраструктуры Владимира Емельяна и принял решение об отстранении руководителя ДСБТ (Государственная служба Украины по безопасности на транспорте) Михаила Ноняка от занимаемой должности и назначил относительно него служебное расследование", - сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.
Лавренюк надеется, что все факты, которые выявила антикоррупционная проверка, будут тщательно изучены и исследованы.
"Министерство и в дальнейшем готово предоставлять все необходимые документы и помогать проведению объективного расследованию - как служебной, так и всем тем уголовным производством, которые расследуются правоохранительными органами по фактам вымогательства и злоупотреблений руководством и рядом работников ДСБТ", - написал он.
Напомним, Министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян внес представление в Кабинет министров на увольнение руководителя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте(Укртрансбезпека) Михаила Ноняка.