Относительно Ноняка признечено служебное расследование

"Только правительство одобрило представление министра инфраструктуры Владимира Емельяна и принял решение об отстранении руководителя ДСБТ (Государственная служба Украины по безопасности на транспорте) Михаила Ноняка от занимаемой должности и назначил относительно него служебное расследование", - сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

Лавренюк надеется, что все факты, которые выявила антикоррупционная проверка, будут тщательно изучены и исследованы.

"Министерство и в дальнейшем готово предоставлять все необходимые документы и помогать проведению объективного расследованию - как служебной, так и всем тем уголовным производством, которые расследуются правоохранительными органами по фактам вымогательства и злоупотреблений руководством и рядом работников ДСБТ", - написал он.