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Кабмин отстранил Ноняка с должности главы "Укртрансбезпекы"
11.04.2018 14:26
Кабмин отстранил Ноняка с должности главы "Укртрансбезпекы"
Относительно Ноняка признечено служебное расследование
Кабинет министров на заседании в среду, 11 апреля, отстранил голову "Укртрансбезпекы" Михаила Ноняка от занимаемой должности.
Кабмин отстранил Ноняка с должности главы "Укртрансбезпекы" Фото: з вільних джерел

"Только правительство одобрило представление министра инфраструктуры Владимира Емельяна и принял решение об отстранении руководителя ДСБТ (Государственная служба Украины по безопасности на транспорте) Михаила Ноняка от занимаемой должности и назначил относительно него служебное расследование", -  сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

Лавренюк надеется, что все факты, которые выявила антикоррупционная проверка, будут тщательно изучены и исследованы.

"Министерство и в дальнейшем готово предоставлять все необходимые документы и помогать проведению объективного расследованию - как служебной, так и всем тем уголовным производством, которые расследуются правоохранительными органами по фактам вымогательства и злоупотреблений руководством и рядом работников ДСБТ", - написал он.

Напомним,  Министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян внес представление в Кабинет министров на увольнение руководителя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте(Укртрансбезпека) Михаила Ноняка.

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