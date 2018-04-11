Россия стягивает военную технику к границам Украины, новое видео чего недавно появилось в сети, с двумя основными целями — для того, чтобы продолжить шантаж и запугивание официального Киева, а также чтобы не дать боевикам так называемых ДНР-ЛНР массово сбежать в РФ. Вместе с тем, сейчас вряд ли стоит ожидать новых больших операций войск Владимира Путина против Украины.

Такое мнение высказал «Апострофу» знаток по вопросам безопасности, генерал-лейтенант ВАСИЛИЙ БОГДАН, информирует svodka.net.

Эта информация муссируется уже длительное время. В течение последних двух лет Россия усиливает свое военное присутствие в приграничных с Украиной районах, цель этого очевидна. Во-первых, это шантаж украинской стороны с тем, чтобы принудить к уступкам — и в нормандском формате, и в минском. Во-вторых, это запугивание мирового сообщества в том отношении, что Россия стремится таким образом показать свою сила.

Я не думаю, что эти вещи связаны с планированием каких-то широкомасштабных наступательных акций против Украины, потому что недавние санкции США против России оказались довольно болезненными. Россия в очередной раз оказалась в международной изоляции. Учитывая происходящее в Сирии (химические атаки и прочее), Соединенные Штаты намерены все-таки осуществить акцию возмездия за это и продлить санкционные мощности относительно Российской Федерации.

Безусловно, целью мощного российского контингента, который аккумулируется на границах с Украиной является не только запугивание и сдерживание возможных действий Украины относительно РФ. Это также является инструментом для того, чтобы сдержать боевиков и террористов, не позволить им проникнуть на территорию России, когда они начнут массово убегать с Донбасса с целью создания ячеек военного напряжения на территории РФ.

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Украинская сторона и мировое общество должны довольно серьезно отнестись к манипуляциям и военным действиям РФ. Кроме того, украинской стороне нужно не терять бдительность и усиливать оборонительную сила. И, во-вторых, необходимо всеми возможными средствами (техническими и агентурными) усилить разведывательную деятельность для выяснения истинных планов и намерений путинского режима в отношении Украины.

В то же время я бы не педалировал ситуацию по поводу того, что Россия концентрирует эти войска с целью быстрого в краткосрочной перспективе агрессивного шага насчет Украины. Хотя есть определенные признаки этого: боевики и кадровые военные, которые сейчас находятся на временно оккупированной территории — и об этом сообщала украинская разведка — безотлагательно избавляются от паспортов граждан России и в обязательном порядке получают «паспорта» так называемых ЛНР/ДНР. Это может быть свидетельством как подготовки к каким-то очередным военным операциям, так и того, что РФ хочет избавиться от любых следов своего присутствия на этих территориях, чтобы не дать мировому сообществу никаких поводов обвинять путинский режим и предъявлять претензии лично Путину, который, по моему мнению, является военным преступником.

Вернуть Донбасс Украине? Такие версии давно обсуждаются как в экспертной среде, так и в украинском и международном политикуме. Бесспорно, у Путина есть желание «впарить» Украине этот гнилой сегмент для того, чтобы дальше разлагать нас и тормозить наше движение в евроатлантическом направлении. Но позиция украинской стороны является очень четкой и понятной не только украинскому, но и мировому сообществу. Сначала должны быть решены вопросы безопасности по Минским договоренностям. Второй элемент — введение миротворческой миссии ООН с соответствующим мандатом, которая разоружит боевиков, установит контроль на неконтролируемых участках российско-украинской границы и обеспечит условия для того, чтобы постепенно перейти к политическому урегулированию на временно оккупированных территориях Донбасса.

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По крайней мере, если речь идет о политико-дипломатическом урегулировании конфликта на Донбассе, то мандат миротворческой миссии является ключевым сегментом в таком сценарии событий. Хотя я лично не исключаю, что на каком-то этапе, после того, как мы нарастим соответствующую военную мощь, а Запад поймет, что политико-дипломатические шаги бесперспективны и почувствует окончательную угрозу со стороны путинского режима, мы проведем определенные военные акции, направленные на то, чтобы дожать Путина и чтобы он согласился на урегулирование ситуации на Донбассе. И я считаю, что для этого есть определенные предпосылки, поскольку персональные и секторальные санкции больно бьют по самолюбию Путина и его окружению, а главное, по экономике РФ и морально-психологическому состоянию российского общества. Как бы оно ни было зазомбировано национал-шовинистической идеологией «русского мира», но холодильник сейчас начинает играть более приоритетную роль, чем телевизор, в России.

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