Кабинет министров Украины назначил служебное расследование в отношении руководителя Государственной службы по безопасности на транспорте Михаила Ноняка. 6 апреля Омелян сообщил, что внес в Кабмин представление на увольнение Ноняка еще две недели назад Фото: Михайло Ноняк / Facebook "Только что правительство одобрило представление министра инфраструктуры Владимира Омеляна и приняло решение об отстранении руководителя Государственной службы по безопасности на транспорте Михаила Ноняка от занимаемой должности и назначило в отношении него служебное расследование", – написал Лавренюк. https://www.facebook.com/lavrenyuk.yu/posts/1648422935233970 3 апреля активисты из организации "Авто Евро Сила" требовали под Верховной Радой уволить Ноняка. Они утверждали, что три месяца просили руководство Укртрансбезопасности принять меры относительно разрушения дорог,но вместо включения в решение проблемы сотрудники ведомства начали демонтировать и те весовые комплексы для грузового транспорта, которые действовали ранее.6 апреля министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что две недели назад внес в Кабмин представление на увольнение Ноняка, отметив что "неодкократно с ним проводил беседы о его личном, профессиональном поведении и непрофессиональном проведении". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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