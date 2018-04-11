|Кабмин отстранил от должности главу Укртрансбезопасности Ноняка
|11.04.2018 14:30
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3 апреля активисты из организации "Авто Евро Сила" требовали под Верховной Радой уволить Ноняка. Они утверждали, что три месяца просили руководство Укртрансбезопасности принять меры относительно разрушения дорог,но вместо включения в решение проблемы сотрудники ведомства начали демонтировать и те весовые комплексы для грузового транспорта, которые действовали ранее.6 апреля министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что две недели назад внес в Кабмин представление на увольнение Ноняка, отметив что "неодкократно с ним проводил беседы о его личном, профессиональном поведении и непрофессиональном проведении".
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