Погода, Новости, загрузка...
Трамп: отношения США с Россией сейчас хуже, чем в годы холодной войны
11.04.2018 14:32

Трамп: отношения США с Россией сейчас хуже, чем в годы холодной войны

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что отношения США с Россией сейчас стали даже хуже, чем во времена холодной войны.

"Наши отношения с Россией сейчас стали хуже, чем когда-либо, включая холодную войну", - написал он в "Твиттере".

"Для этого нет причин. России нужна наша помощь с их экономикой, и это то, что было бы очень легко сделать. Нам нужно, чтобы все страны работали вместе. Остановить ли гонку вооружений?" - задается вопросом американский президент.

Ранее в среду он предупредил Россию о намерении ударить по Сирии "умными" ракетами и предложил Москве подготовиться к этому. Также Д.Трамп призвал Москву отказаться от поддержки "зверя, который при помощи газа убивает собственных людей и наслаждается этим".

На прошлой неделе представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте сообщили о возможном применении правительственными силами отравляющего газа в городе Дума против боевиков и мирного населения.

В Дамаске отрицают обвинения в применении химоружия.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ПОСЛЕДНЕЕ

РЕКЛАМА

    • Вход для клиентов:

          • СПЕЦТЕМЫ:

          РЕКЛАМА
          РЕКЛАМА
          РЕКЛАМА
          РЕКЛАМА

          со всей Украины

          РЕКЛАМА

            © 1992-2018, Интерфакс-Украина. Все права защищены
            Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему
            воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакс-Украина".

              Сводка.нет - Новости Украины и Мира
               Поделитесь статьей с друзьями
               

              Добавить комментарий

              Защитный код
              Обновить