Трамп: отношения США с Россией сейчас хуже, чем в годы холодной войны

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что отношения США с Россией сейчас стали даже хуже, чем во времена холодной войны.

"Наши отношения с Россией сейчас стали хуже, чем когда-либо, включая холодную войну", - написал он в "Твиттере".

"Для этого нет причин. России нужна наша помощь с их экономикой, и это то, что было бы очень легко сделать. Нам нужно, чтобы все страны работали вместе. Остановить ли гонку вооружений?" - задается вопросом американский президент.

Ранее в среду он предупредил Россию о намерении ударить по Сирии "умными" ракетами и предложил Москве подготовиться к этому. Также Д.Трамп призвал Москву отказаться от поддержки "зверя, который при помощи газа убивает собственных людей и наслаждается этим".

На прошлой неделе представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте сообщили о возможном применении правительственными силами отравляющего газа в городе Дума против боевиков и мирного населения.

В Дамаске отрицают обвинения в применении химоружия.