



Скоро літо, тож саме час готувати свою фігуру до пляжного сезону: Аніта Луценко продовжує давати шанувальникам поради і днями, опублікувавши у Інстаграмі своє фото у яскравому червоному бікіні, розповіла про правильне харчування.



"Про задоволення від їжі і від себе! Здається, що це взаємовиключні штуки або струнка і недоїдає або вічно задовольняє свої емоції і поглинає все смакоту, але з невдоволенням про своє тіло. Моя позиція:



1. Немає сенсу бути ПП-шницею до мозку кісток! Їжа - це смачно! І брокколі з соусом - це чарівно! Тортик раз в тиждень з подругой- це нормально! Келих вина за обідом - може бути! Але це все не тазиками, а з головою і регулярними тренуваннями. З розумінням того, що ти їси!



2. Немає сенсу їсти все підряд без розбору! По-перше, притупляється смак і організм все більше вимагає більш жирного, більше солодкого, більш солоного! І це збій смаків! По-друге-висить в голові з ранку до вечора легке невдоволення своїм тілом- це ж напряжно! Одягати не те, що хочется- це як на мене теж напряжно!



Висновок: МІРА наше все! Міра в тренуваннях, а не по 3 години, міра в їжі, а не відварна куряча грудка. У міру десертів, в міру напруги по життю і все буде чікіпікі", - підписала фото Аніта.





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