Посол ссылается на заявление президента РФ Владимира Путина и руководителя российского Генштаба

"Если американцы ударят ... их ракеты будут сбиты, а также источники, из которых эти ракеты будут выпущены", - заявил российский посол Александр Засыпкин телеканала "Хезболлы" Al-Manar, сообщает Reuters .

Президент США Дональд Трамп и западные союзники обсуждают возможные военные действия, направленные против президента Сирии Башара Асада. Его режим подозревают в химической атаке в эти выходные на город Думу в восточной Гуте, где находятся силы сирийских повстанцев.

Трамп во вторник отменил планируемую поездку в Латинскую Америку, чтобы сосредоточить внимание на реакции на сирийском инциденте. В понедельник президент США предупредил о быструю реакцию, когда ответственность за набег в Сирии будет установлено.

Напомним, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" отправилась с военно-морской базы Норфолк в штате Виргиния и направится в сторону Ближнего Востока.

Напомним, по меньшей мере 70 человек погибли, отравившись токсичным газом , который был сброшен на Думу, - последнее в восточной Гуте город, контролируемое повстанцами. Волонтерская спасательная служба "Белые каски" заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек.

Власти Сирии информацию о химической атаке назвала сфабрикованным.

В Госдепе США заявили, что режим Ассада и его сторонники должны ответить за атаку, если их причастность будет доказана.