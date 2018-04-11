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Россия угрожает сбивать каждую ракету США, выпущенную по Сирии
11.04.2018 14:34
Россия угрожает сбивать каждую ракету США, выпущенную по Сирии
Посол ссылается на заявление президента РФ Владимира Путина и руководителя российского Генштаба
Посол России в Ливане заявил, что каждый ракета США, выпущенная по Сирии, будет сбита, как и устройства, из которых эти ракеты были выпущены.
Россия угрожает сбивать каждую ракету США, выпущенную по Сирии Башар Асад и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

"Если американцы ударят ... их ракеты будут сбиты, а также источники, из которых эти ракеты будут выпущены", - заявил российский посол Александр Засыпкин телеканала "Хезболлы" Al-Manar, сообщает Reuters .

Президент США Дональд Трамп и западные союзники обсуждают возможные военные действия, направленные против президента Сирии Башара Асада. Его режим подозревают в химической атаке в эти выходные на город Думу в восточной Гуте, где находятся силы сирийских повстанцев.

Трамп во вторник отменил планируемую поездку в Латинскую Америку, чтобы сосредоточить внимание на реакции на сирийском инциденте. В понедельник президент США предупредил о быструю реакцию, когда ответственность за набег в Сирии будет установлено.

Напомним, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" отправилась с военно-морской базы Норфолк в штате Виргиния и направится в сторону Ближнего Востока.

Напомним, по меньшей мере  70 человек погибли, отравившись токсичным газом , который был сброшен на Думу, - последнее в восточной Гуте город, контролируемое повстанцами. Волонтерская спасательная служба "Белые каски" заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек.

Власти Сирии информацию о химической атаке назвала сфабрикованным.

В Госдепе США заявили, что  режим Ассада и его сторонники должны ответить  за атаку, если их причастность будет доказана.

Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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