"Роттердам+" в действии: цена на электроэнергию может вырасти на 10%

Решение будут принимать на заседании комиссии 28 декабря, информируют "Наши деньги".

В обосновании к проекту решения НКРЕКП "Об утверждении прогнозируемой оптовой рыночной цены на 2018 год" указано, что индикативная цена угля рассчитана за период с декабря 2016 по ноябрь 2017 года.

И ее рассчитанный размер за этот период составляет 83,08 доллара за тонну. Это больше на 26% или 16,4 доллара от той цены угля, которая учитывалась при просмотре прогнозируемой цены электроэнергии на 2017 год.

Кроме того, средняя ставка фрахта из портов Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен в украинский порт может быть увеличена на 31% или на 2,9 доллара за тонну.

Согласно прогнозного баланса ОЭС Украины на 2018 год станции тепловой генерации произведут 49,8 млрд кВт-ч или 31,2% от всей электроэнергии. Таким образом пересмотре цены угля и цены фрахта может привести к удорожанию общей стоимости электроэнергии на 10%.

Увеличение стоимости угля в тарифах тепловой генерации на 20 долларов приведет к получению ими в 2018 году дополнительных 500 млн долларов, ведь для выработки электроэнергии сжигается 25-26 млн тонн угля.

Напомним, НКРЕКУ конце апреля начало применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, утвердив ее на второй-четвертый кварталы 2016 года. Порядок предусматривает определение цены угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки в Украину". В результате ожидаемый рост прогнозной ОРЦ по итогам 2016 года составит около 13,6%.