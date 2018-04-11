Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства представило виртуальный тур по ландшафту Луны в разрешении 4К. Соответствующее сообщение было обнародовано на официальном сайте NASA.

По полученным данным, ролик составлен из снимков, полученных аппаратом Lunar Reconnaissance Orbiter.

Стоит отметить, что желающие могут посмотреть на посадочную площадку американского корабля Apollo-17 в Долине Тельца-Литтроу и часть пути астронавтов во время трехдневного путешествия на Луну в 1972 году.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства представили видео, на котором запечатлена активность магнитного поля Солнца .

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