В ходе научных экспериментов американские медики пришли к выводу, что сексуальные утехи не только положительно влияют на физическое здоровье человека, но и буквально делают его умнее.

Так, исследователи выяснили, что возбужденное состояние и повышенное либидо благоприятно сказываются на работе головного мозга. Процедура МРТ, которую проводили для мужчин, находящихся в возбужденном состоянии, показала, что сексуальное возбуждение улучшает общую активность мозга. Результаты исследований опубликованы на сайте , передает со ссылкой на .

Похожим образом дело обстоит и в случае с возбужденными женщинами - во время занятий сексом центральная нервная система женщин начинает работать более активно.

При этом ученые доказали, что в период сексуального возбуждения мозговая активность позволяет людям достичь пика умственной активности. Но есть и некоторые ограничения - занятия сексом во время или после сильных стрессов способны навредить мозгу и организму в целом через повышение уровня окситоцина, так называемого гормона стресса. Особенно сильно это проявляется у женщин: занятия сексом в 33% случаев приводят к еще большим расстройствам и депрессиям.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира