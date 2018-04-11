|В Бресте стартовали совместные российско-белорусские военные учения
|11.04.2018 14:37
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На полигоне Брестский в Беларуссии стартовали совместные тактические учения десантно-штурмовых подразделений Воздушно-десантных войск России и белорусских Сил специальных операций. Об этом сообщает со ссылкой на заявление Министерство обороны РФ.
Отмечается, что ротные тактические группировки военнослужащих двух стран десантировались в заданном районе на площадке приземления Сахара на парашютных системах Д-10 и Д-6 с высоты 800 метров с вертолетов Ми-8 ВВС Вооруженных сил Беларуси.
Также сообщается, что вторая группировка совершила
15-километровый марш в назначенный район смешанной колонной, в
состав которой вошло более 70 единиц автомобильной и бронированной
техники.
По данным Минобороны РФ, в учении задействовано более 600
военнослужащих и около 100 единиц военной и специальной техники, в
том числе вертолеты Ми-8 ВВС и войск ПВО Вооруженных сил
Беларуси.