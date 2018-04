Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас отношения Штатов с Россией хуже, чем во времена холодной войны, хотя для этого нет оснований. Трамп заявил, что Россия нуждается в экономической помощи США Фото: ЕРА "Сейчас наши отношения с Россией хуже, чем когда-либо, даже хуже, чем во времена холодной войны. Но оснований для этого нет. Россия нуждается в нашей помощи с ее экономикой, что было бы очень легко сделать, и мы нуждаемся в том, чтобы все народы работали вместе. Остановим гонку вооружений?" – написал он в Twitter. Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г. 7 апреля 2018 года волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.Трамп назвал главу Сирии Башара Асада "животным", отметив, что за химическую атаку также несут ответственность Иран и Россия.9 апреля глава Белого дома предупредил, что Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов принять решение об ответе на случай в Думе.По данным ряда американских СМИ, в этот же день к берегам Сирии прибыл американский эсминец USS Donald Cook, оснащенный 60 крылатыми ракетами "Томагавк". Через несколько дней к нему может присоединиться USS Porter.Ливанское радио Sawt Beirut сообщило, что в разных регионах Сирии наблюдается спешная эвакуация войск и элементов военной инфраструктуры сил Асада в ожидании удара США.По информации The New York Times, Белый дом планирует более мощный удар по Сирии, чем в 2017 году.Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в Сирии. Трамп в ответ заявил, что ракеты "прилетят – хорошие, новые и "умные". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



