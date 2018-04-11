Индекс потребдоверия в Украине растет пятый квартал подряд

Индекс потребительского доверия в Украине растет пять кварталов подряд: по итогам четвертого квартала 2017 года он достиг 61 пункт, что на 3 пункта выше, чем в третьем квартале 2017 года, и на 9 пунктов выше, чем в четвертом квартале годом ранее, говорится в квартальном исследовании компании Nielsen.

"Потребители стали смелее в затратах, в то же время мы видим, какими требовательными они стали в выборе товаров, услуг или брендов", – приводится в сообщении комментарий генерального директора Nielsen в Украине и Беларуси Вайоса Диморагаса.

По его словам, имея ограниченный бюджет, потребители хотят впечатлений и позитивных эмоций от покупок, интернет помогает им сделать правильный выбор перед покупкой.

Индекс вычисляется по трем показателям: оценка потребителями перспектив на рынке труда в ближайшие 12 месяцев, уровень финансового благополучия в ближайшие 12 месяцев, готовность тратить деньги в данный момент.

Увеличение индекса потребительского доверия в четвертом квартале 2017 года по сравнению с третьим кварталом того же года объясняется улучшением показателей по всем трем индикаторам.

Согласно документу, абсолютное большинство украинцев продолжает считать, что страна находится в состоянии кризиса, при этом количество таковых незначительно возросло: 93% - четвертом квартале-2017 против 92% - в третьем квартале-2017.

Количество потребителей, считающих, что страна не выйдет из кризиса в ближайшие 12 месяцев, снизилось до 66% в конце 2017 года с 74% кварталом ранее.

На первом и втором местах в списке беспокойств украинцев по-прежнему находятся переживания о росте тарифов на коммунальные услуги и война: по этому поводу беспокоятся 29% и 28% потребителей, соответственно. В топ пяти причин для переживаний также попадают рост цен на продукты питания, экономика и здоровье, отмечается в исследовании.

В соответствии с ним, у 26% украинских потребителей не остается свободных средств после покупки товаров первой необходимости. Те, у кого они остаются, тратят свободные деньги на новую одежду (37%), делают сбережения (29%), развлекаются вне дома (26%).

Значение индекса выше 100 пунктов свидетельствует о преобладании в стране оптимистов, ниже 100 пунктов — пессимистов, а значение в 100 пунктов - о равновесии между оптимистичными и пессимистичными ожиданиями от будущего.

Nielsen входит в список S&P 500, проводит измерения более чем в 100 странах мира.

В Украине компания присутствует с 1995 года, к настоящему времени в ней работает более 500 чел.