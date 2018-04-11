Не думала в праздничные дни писать еще раз. Но как-то так совпало. Как вы думаете, те люди, которые расхваливают «чистенько и цветочки» в трехбуквенных, действительно слепы, глухи, немы и мазохисты? Им правда нравится жить в этом сомнительном «счастье»?

Наткнулась сейчас на фото здания Луганской филармонии, которое отстояло лет 10 в состоянии перманентного ремонта, пока довоенные рыги соизволили изваять из останков нечто эклектичное по стилю (обратите внимание на отделку зала – ничто ни с чем гармонично не сочетается, ни светильники, ни панели, ни декор, ни пол — «я тебя слепила из того, что было») и, главное, абсолютно никакое по акустике (ДК Железнодорожников при всей его неприспособленности к симфоническим концертам — на порядок лучше). Даже орган в этом зале звучит плоско, как клавесин. А симфонический оркестр в полном составе просто не помещается на сцене. Зато блестки блестят, буфет работает, а луганской невзыскательной публике на безрыбье и рак рыба.

В комментариях к этому фото был полный восторг с восклицательными знаками, типа «у нас все прекрасно, в филармонии аншлаг, возвращайтесь». До этого подруга в украинском собесе пыталась сдержаться, когда слушала такие же дифирамбы в честь Донецка и ко-команданте Захарченко («театры, праздники, концерты, полноценный город» — восторгаюсь темным гением Суркова, использующим простейшие рефлексы одноклеточных). Не сдержалась. Сегодня ей повезло – добралась из Рубежного домой только за 7 часов по цене выше проезда обратно до Киева (а до войны – полчаса от вокзала и цена маршрутки). И обшманали спустя рукава, а не так злостно, как вчера. Но из такси выкинули – их министерство (вот тоже, сами они не ржут, называя этих проходимцев министрами?) запретило тем, кто может ходить (только инвалиды с удостоверением), пользоваться такси от пункта пропуска. Пришлось топать вверх с тяжелыми сумками. Но в целом – какое счастье, что повезло с погодой, с небольшим количеством людей, с маршруткой.

Сколько возможностей почувствовать себя счастливыми получили несчастные жители за эти 4 года – вам и не снилось. Но терпение и мимикрия безграничны. И, значит, длиться этому еще долго-долго.

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