|В Швеции создали игру с желейным Марио
|11.04.2018 14:43
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В Швеции разработчик Штефан Хедман сделал вэб-версию популярной в 90-х игры Супер Марио.
Все объекты в ней и сам персонаж Марио, как желе.
Пока в Jelly Mario Bros только два основных уровня и дополнительный бонус-уровнеь (вход в трубе на первом уровне). Версия игры на стадии доработки, а сам Хедман учитывает пожелания и идеи игроков, которые пишут ему в Twitter.
Как сообщал svodka.net ранее, жительница Торонто Джинни Ли обнаружила, что ее самоед по кличке Стелла очень любить петь.
По словам женщины, ее собака не только выводит рулады, но и аккомпанирует себе, наступая на пищащую игрушку. Кроме того, собака не любит, когда за ней наблюдают в момент ее пения - обычно она смущается и замолкает, когда замечает, что на нее смотрят.
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