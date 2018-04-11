В Швеции разработчик Штефан Хедман сделал вэб-версию популярной в 90-х игры Супер Марио.

Все объекты в ней и сам персонаж Марио, как желе.

Пока в Jelly Mario Bros только два основных уровня и дополнительный бонус-уровнеь (вход в трубе на первом уровне). Версия игры на стадии доработки, а сам Хедман учитывает пожелания и идеи игроков, которые пишут ему в Twitter.

You can now try an early version of Jelly Mario at https://t.co/r2q22O0t2k ! #jellymario #webgl #gpgpu #gamedev — Stefan (@schteppe) 25 февраля 2018 г.

Как сообщал svodka.net ранее, жительница Торонто Джинни Ли обнаружила, что ее самоед по кличке Стелла очень любить петь.

По словам женщины, ее собака не только выводит рулады, но и аккомпанирует себе, наступая на пищащую игрушку. Кроме того, собака не любит, когда за ней наблюдают в момент ее пения - обычно она смущается и замолкает, когда замечает, что на нее смотрят.

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