В Швеции разработчик Штефан Хедман сделал вэб-версию популярной в 90-х игры Супер Марио.

Все объекты в ней и сам персонаж Марио, как желе.

Пока в Jelly Mario Bros только два основных уровня и дополнительный бонус-уровнеь (вход в трубе на первом уровне). Версия игры на стадии доработки, а сам Хедман учитывает пожелания и идеи игроков, которые пишут ему в Twitter.

You can now try an early version of Jelly Mario at https://t.co/r2q22O0t2k ! #jellymario #webgl #gpgpu #gamedev