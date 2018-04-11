|В "ракетных" угрозах Дональда Трампа заметили странность. Что будет?
|11.04.2018 14:43
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Президент США Дональд Трамп не решится нанести военный удар в Сирии из-за химической атаки со стороны режима Башара Асада.
«Я думаю, что Трамп не решится на применение военной силы против Сирии. Скорее только, эти заявления используются как средство давления на Асада», – сказал в комментарии «Обозревателю» конфликтолог-международник, директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица, информирует svodka.net.
Об отсутствии такой возможности, как говорит конфликтолог-международник, свидетельствует и то, что к берегам Сирии подошел только один американский эсминец оснащенный крылатыми ракетами, а следовательно реального масштабного ракетного удара по Сирии не будет.
«Трамп трусливый в плане применения военной силы в Сирии, он колеблется между желанием достичь диалога с Путиным, и в то же время поднять ставки в этом диалоге», – считает Перепелица.
По его словам, скорее только Трамп будет делать ставку на санкционную политику, а не на прямое военное вмешательство.
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«Он прибегнет к тому, что мы уже видели, это введение санкций не только против приближенных персон к Путину, но и против тех компаний, которые спонсируют политику Путина», – отметил Перепелица.