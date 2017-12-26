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Князев: Убийцы Шеремета не установлены
26.12.2017 17:45
Князев: Убийцы Шеремета не установлены
На уточняющий вопрос, свидетельствует ли это об отсутствии продвижения в деле, Князев просто повторил свой ответ
Председатель Национальной полиции Сергей Князев констатирует отсутствие подозреваемых в деле расследования убийства журналиста Павла Шеремета.
Князев: Убийцы Шеремета не установлены Фото: Associated Press

"К сожалению, лица, совершившие убийство, не установлены" , - заявил Сергей Князев на итоговой пресс-конференции 26 декабря, отвечая на вопрос журналистов, передает "Украинская правда" .

Относительно факта засекречивания судебных решений по указанному делу, Князев отметил, что соответствующее решение было принято не только в деле Шеремета, но и в ряде других расследований.

А сделано это, по словам главы полиции, "чтобы правонарушители не понимали, какими путями идет следствие" .

Напомним, что 20 июля утром в результате взрыва автомобиля  погиб журналист Павел Шеремет . По данным МВД,  сработало дистанционно управляемое взрывное устройство  мощностью до 600 г в тротиловом эквиваленте. Автомобиль принадлежал руководителю издание "Украинская правда" Алена Притула, которой в машине не было.

Национальная полиция с 24 июля 2017 засекретили  все решения судов по делу об убийстве  журналиста Павла Шеремета из соображений безопасности.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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