На уточняющий вопрос, свидетельствует ли это об отсутствии продвижения в деле, Князев просто повторил свой ответ

"К сожалению, лица, совершившие убийство, не установлены" , - заявил Сергей Князев на итоговой пресс-конференции 26 декабря, отвечая на вопрос журналистов, передает "Украинская правда" .

Относительно факта засекречивания судебных решений по указанному делу, Князев отметил, что соответствующее решение было принято не только в деле Шеремета, но и в ряде других расследований.

А сделано это, по словам главы полиции, "чтобы правонарушители не понимали, какими путями идет следствие" .

Напомним, что 20 июля утром в результате взрыва автомобиля погиб журналист Павел Шеремет . По данным МВД, сработало дистанционно управляемое взрывное устройство мощностью до 600 г в тротиловом эквиваленте. Автомобиль принадлежал руководителю издание "Украинская правда" Алена Притула, которой в машине не было.