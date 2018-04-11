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Кабмин передал стадион "Металлиста" под управление Харьковской ОГА
11.04.2018 14:44

Кабмин передал стадион "Металлиста" под управление Харьковской ОГА

Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение о передаче ранее конфискованных судом имущественных комплексов и корпоративных прав ПАО "Футбольный клуб "Металлист" под управление Харьковской областной государственной администрации (ОГА).

"Харьковская госадминистрация будет вынуждена качественно управлять этим процессом, учитывая мнение болельщиков… Речь идет о передаче в сферу управления Харьковской ОГА стадиона ФК "Металлист", который был действительно украден у государства, и сейчас усилиями Генеральной прокуратуры и лично генпрокурора Юрия Луценко возвращен в собственность государства", - отметил на заседании правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Согласно пояснительной записке к правительственному документу, решение о возвращении имущества в собственность государства принял Сосновский районный суд г.Черкассы 4 октября 2017 года. Имущество включает движимое и недвижимое имущество, земельный участок, товарные знаки, конфискованные в ПАО "ФК "Металлист" и ООО "Металлист Холдинг".

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