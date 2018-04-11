Ракетный удар США по Сирии уничтожит все доказательства применения химического оружия. Об этом у себя в Facebook заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает .

"А инспекторов ОЗХО предупредили, что сейчас умные ракеты уничтожат все доказательства применения химоружия на земле? Или вся задумка и состоит, чтобы быстро замести следы провокации ударами умных ракет, и международным инспекторам уже нечего было бы искать в качестве доказательств?" - заявила Захарова.

Также Захарова заявила, что "умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории".

Напомним, Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал новые ракетные удары по Сирии в ответ на заявления России. РФ пообещала сбивать все ракеты, выпущенные в Сирии.

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