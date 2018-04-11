«Около 500 пациентов обратились в медицинские учреждения города с симптомами отравления различными химическими веществами. У них наблюдались тяжелые поражения слизистых оболочек, нарушения дыхания и нарушения центральной нервной системы», – сказано в сообщении организации. В ВОЗ ссылаются на данные врачей, которые сотрудничают с организацией и ее так называемым Health Cluster.

Более 70 человек, по данным ВОЗ, погибли в результате атаки 7 апреля в подвалах и бомбоубежищах, и 43 смерти из них были связаны именно с отравлениями химическими веществами.

ВОЗ также подтвердила, что во время бомбардировки 7 апреля были повреждены два госпиталя.

«Любое использование химического оружия для того, чтобы причинить вред, находится вне законов международного права», – заявили в ВОЗ.

Совет Безопасности ООН уже два дня обсуждает, подвергался ли района Восточной Гуты в Сирии бомбардировке 7 апреля, и было ли во время нее использовано химическое оружие. Россия и представители режима Асада отрицали применение химического оружия в Думе, но США, Франция, Великобритания и нескольких других стран утверждают, что бомбардировка и химоружие были, и требуют возмездия и правосудия для режима Асада.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира