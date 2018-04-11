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"Триколор", "Российский флаг", "Чисто рашн стайл". В Instagram раскритиковали пальто Осадчей
11.04.2018 14:46
Пользователям Instagram не понравилось пальто украинской телеведущей Кати Осадчей, соединяющее белій, голубой и красный цвета. Осадчая: Скоро в "Светской жизни" Фото: kosadcha / Instagram "Скоро в "Светской жизни", – написала она.

Скоро у Світському житті

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha) 10 Апр 2018 в 12:00 PDT
Пользователи Instagram раскритиковали пальто Осадчей, сочетащее в себе белый, голубой и красный тона."Триколор", – написала duchenkoolga."Скоро в "Светском"... Российский флаг", – прокомментировала mariana_rudakevych."Ахаха, пальто чисто рашн стайл", – отметил spb_inspiration."Капец, пальто нужно снять и выбросить. Фу", – заявила kulludochka.Александр Рыбак, победитель "Евровидения 2009", представит Норвегию на этом же конкурсе в 2018 году, в Португалии.

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