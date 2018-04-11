Объявлена внезапная тревога по всем подразделениям Сухопутных войск, Военно-космических сил и войскам ПВО ВС РФ

По имеющейся информации, объявлена внезапная тревога по всем подразделениям Сухопутных войск, Военно-космических сил и войскам ПВО Вооруженных сил Российской Федерации.

8-9 апреля большое количество военных кораблей выведено в море. В рамках проведения учебных маневров вышли в море для выполнения поставленных задач и ракетные корабли Черноморского флота

Наблюдается движение военный техники, включая системы тактического и оперативного развертывания, практически по всей стране. Наибольшая активность частей и отдельных подразделений вооруженных сил наблюдается в западной части России, близко границ с Украиной и Республикой Беларусь, а также в Забайкальском военном округе и на Дальнем Востоке.

Из мест постоянной дислокации вышли ракетные комплексы «Искандер» и дивизионы противовоздушной обороны.

Отдельные источники сообщают о развертывании пунктов командования и управления на основных военных военно-морских базах и военных аэродромах.

Министерство обороны Российской Федерации не комментирует информацию о передислокации и перемещениях воинских частей.

Некоторые военные эксперты объясняют эти действия подготовкой к возможному нанесению удара войск США и НАТО по Сирии после бездоказательных обвинений официального Дамаска в применении химического оружия.

Следует отметить, что министр обороны США Джеймс Мэттис в ответ на вопрос журналистов, может ли он гарантировать, что по Сирии не нанесут новый авиаудар в ответ на «инцидент» с применением химического оружия в Восточной Гуте, заявил: «Я ничего не исключаю прямо сейчас. В первую очередь мы должны понять, почему химическое оружие используется до сих пор. Россия была гарантом того, что всё оружие вывезут. Мы собираемся решить эту проблему, работая вместе с партнёрами, от НАТО до Катара».

Кроме того, стоит учитывать и сегодняшний авиаудар израильских ВВС по сирийской базе Т-4, который можно расценить, как проверку готовности России реагировать на удары по сирийским и иранским союзникам, тестирование уровня работы средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

В связи с этим следует вспомнить слова начальника Генштаба ВС РФ Герасимова в отношении планов Вашингтона нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска: «В то же время в Дамаске в учреждениях и на объектах минобороны Сирии находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военнослужащие военной полиции. В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия, как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять».

Президент России Владимир Путин также заявлял, что Россия не оставит своего союзника, с которым заключены соответствующие соглашения.

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