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МИД России: в случае ракетного удара по Сирии существует риск уничтожения доказательств применения химору
11.04.2018 14:49
МИД России: в случае ракетного удара по Сирии существует риск уничтожения доказательств применения химору
"Умные ракеты" должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства "
В Министерстве иностранных дел России отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа относительно намерений нанести ракетный удар по Сирии.
МИД России: в случае ракетного удара по Сирии существует риск уничтожения доказательств применения химору Фото: rs.gov.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ракеты следует запускать в сторону "террористов".

"Умные ракеты" должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, который несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории " , - написала Захарова на своей странице в Facebook.

В России также предусматривают, что американские ракеты "уничтожат все доказательства применения химоружия на земле, и тогда международным экспертам уже нечего будет искать как доказательства" .

Сегодня президент США Дональд Трамп объявил о ракетном ударе по Сирии.

Напомним, что  ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем "Гарри Трумэн"  отправилась с военно-морской базы Норфолк в штате Виргиния и направится в сторону Ближнего Востока.

Посол России в Ливане заявил, что  каждая ракета США, выпущенная по Сирии, будет сбита , как и устройства, из которых эти ракеты были выпущены.

Как известно, по меньшей мере  70 человек погибли, отравившись токсичным газом , который был сброшен на Думу, - последнее в восточной Гуте город, контролируемое повстанцами. Волонтерская спасательная служба "Белые каски" заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек.

Власти Сирии информацию о химической атаке назвала сфабрикованным.

В Госдепе США заявили, что  режим Ассада и его сторонники должны ответить  за атаку, если их причастность будет доказана.

Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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