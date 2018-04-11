|МИД России: в случае ракетного удара по Сирии существует риск уничтожения доказательств применения химору
|11.04.2018 14:49
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"Умные ракеты" должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства "В Министерстве иностранных дел России отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа относительно намерений нанести ракетный удар по Сирии.
Фото: rs.gov.ru
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ракеты следует запускать в сторону "террористов".
"Умные ракеты" должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, который несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории " , - написала Захарова на своей странице в Facebook.
В России также предусматривают, что американские ракеты "уничтожат все доказательства применения химоружия на земле, и тогда международным экспертам уже нечего будет искать как доказательства" .
Сегодня президент США Дональд Трамп объявил о ракетном ударе по Сирии.
Напомним, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" отправилась с военно-морской базы Норфолк в штате Виргиния и направится в сторону Ближнего Востока.
Посол России в Ливане заявил, что каждая ракета США, выпущенная по Сирии, будет сбита , как и устройства, из которых эти ракеты были выпущены.
Как известно, по меньшей мере 70 человек погибли, отравившись токсичным газом , который был сброшен на Думу, - последнее в восточной Гуте город, контролируемое повстанцами. Волонтерская спасательная служба "Белые каски" заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек.
Власти Сирии информацию о химической атаке назвала сфабрикованным.
В Госдепе США заявили, что режим Ассада и его сторонники должны ответить за атаку, если их причастность будет доказана.
Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.