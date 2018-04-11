"Умные ракеты" должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства "

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ракеты следует запускать в сторону "террористов".

"Умные ракеты" должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, который несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории " , - написала Захарова на своей странице в Facebook.

В России также предусматривают, что американские ракеты "уничтожат все доказательства применения химоружия на земле, и тогда международным экспертам уже нечего будет искать как доказательства" .

Сегодня президент США Дональд Трамп объявил о ракетном ударе по Сирии .

Напомним, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" отправилась с военно-морской базы Норфолк в штате Виргиния и направится в сторону Ближнего Востока.

Посол России в Ливане заявил, что каждая ракета США, выпущенная по Сирии, будет сбита , как и устройства, из которых эти ракеты были выпущены.

Как известно, по меньшей мере 70 человек погибли, отравившись токсичным газом , который был сброшен на Думу, - последнее в восточной Гуте город, контролируемое повстанцами. Волонтерская спасательная служба "Белые каски" заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек.

Власти Сирии информацию о химической атаке назвала сфабрикованным.

В Госдепе США заявили, что режим Ассада и его сторонники должны ответить за атаку, если их причастность будет доказана.