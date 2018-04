Apple возбудила воображение пользователей новыми iPhone По теме: Американский великан официально представил красные смартфоны 8 и 8 Plus серии (PRODUCT) RED Special Edition. Обе модели имеют стеклянный корпус с окрашенной в тон алюминиевой рамкой и передней панелью черного цвета, передает . Apple представила «красные» 8 и 8 Plus специальной серии RED Special Edition. Заказ на смартфоны будет открыт завтра, в магазинах они появятся 13 апреля" src="https://itc.ua/wp-content/uploads/2018/04/iPhone8-iPhone8PLUS-PRODUCT-RED_angled-back_041018.jpg" style="width: 500px; height: 375px;" /> Смартфоны будут доступны для заказа начиная с сегодняшнего дня, 10 апреля, и появятся в магазинах уже в пятницу, 13 апреля 2018 года. Одновременно в рамках серии (PRODUCT) RED компания представила новый кожаный чехол Folio для X, который также станет доступен для заказа с 10 апреля. iPhone 8 и 8 Plus выполнены в корпусе из прочного стекла и алюминия с дисплеем Retina HD и процессором A11 Bionic, поддерживающим применение технологий дополненной реальности.">Напомним, что смартфоны 8 и 8 Plus выполнены в корпусе из прочного стекла и алюминия с дисплеем Retina HD и процессором A11 Bionic, что поддерживает применение технологий дополненной реальности. iPhone 8 Plus поддерживает режим «Портрет» с функцией портретного освещения, который позволяет применять эффекты студийного освещения на и снимать портреты с малой глубиной резкости в пяти различных стилях.">Двойная камера 12 Мп на 8 Plus поддерживает режим "Портрет" с функцией портретного освещения, который позволяет применять эффекты студийного освещения на и снимать портреты с малой глубиной резкости в пяти разных стилях. iPhone 8 и 8 Plus реализована возможность беспроводной зарядки аккумулятора. ">Кроме того, в 8 и 8 Plus реализована возможность беспроводной зарядки аккумулятора. iPhone 8 and 8 Plus (PRODUCT)RED Special Edition будут доступны с памятью на 64 ГБ и 256 ГБ по цене от $699.">Смартфоны 8 and 8 Plus (PRODUCT) RED Special Edition будут доступны с памятью на 64 ГБ и 256 ГБ по цене от $ 699. iPhone X Leather Folio будет предлагаться по цене $99.">В свою очередь кожаный чехол X Leather Folio будет предлагаться по цене $ 99. Отметим, что выпуск аппаратов в красном корпусе стал частью программы (RED), направленного на борьбу с ВИЧ / Спидом. Часть средств, заработанных программой RED, направляется непосредственно на гранты Глобального фонда для борьбы с этими заболеваниями, в рамках которых финансируются программы тестирования, консультирования, лечения и профилактики данных. Особое внимание уделяется исключению передачи вируса от матерей к их детям. Apple передала в Глобальный фонд более $160 миллионов, что является самым большим корпоративным вкладом в деятельность фонда. ">С момента основания программы (RED) в 2006 году, передала в Глобальный фонд более $ 160 миллионов, что является крупнейшим корпоративным вкладом в деятельность фонда.











Сводка.нет - Новости Украины и Мира



события общество и культура iphone apple что special смартфоны Теги: it технологии