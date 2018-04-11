Трамп снова критикует СМИ за фейковые новости вокруг расследования "российского дела"

Президент США Дональд Трамп в среду раскритиковал американские СМИ за некорректное, с его точки зрения, освещение предполагаемых связей между ним и Россией.

"Неудачливая "Нью-Йорк Таймс" написала еще одну фальшивую историю. Выступить с короткой речью по телефону (Скайпу) попросил меня Дуг Шон, а не украинский бизнесмен. Я был очень позитивен по отношению к Украине, а это очередной негатив к фейковой российской истории", - написал Д.Трамп в Твиттере в среду.

По его словам, появилось "так много ложных новостей о том, что происходит в Белом доме".

"(Отношусь - ИФ) очень спокойно и взвешенно, с большим вниманием к (вопросу об) открытой и справедливой торговле с Китаем, предстоящей встрече по Северной Корее и, конечно же, к злой газовой атаке в Сирии", - написал Д.Трамп.

По словам президента, ему "приятно, что в его администрации начали работу" Джон Болтон в качестве нового советника президента США по национальной безопасности и ведущий экономический советник Ларри Кадлоу.

"Мы делаем нечто такое, что кто-либо вряд ли сочтет возможным, невзирая на бесконечное и коррумпированное расследование России, которое требует огромного времени и внимания", - пояснил американский президент.

"Нет никакого сговора или выстраивания препятствий (кроме того, что я вынужден отбиваться), так что теперь они творят немыслимое, (проводят - ИФ) обыски в офисе адвокатов для получения информации. Плохо!" - написал Д.Трамп.

Расследование о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы проводит в настоящее время команда спецпрокурора Роберта Мюллера.

Газета "Нью-Йорк таймс" ранее выпустила материал, в котором утверждала, что Р.Мюллер изучает случай с финансовой выплатой в размере $150 тыс. в фонд американского президента, сделанной украинским бизнесменом Виктором Пинчуком в 2015 году в обмен на участие Д.Трампа в видеоконференции.

На этой неделе СМИ сообщили, что в отношении адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна ведется расследование по делу о банковских махинациях, электронном мошенничестве и финансовых нарушениях. В рамках расследования, по данным СМИ, сотрудники ФБР 9 апреля обыскали офис М.Коэна в Рокфеллеровском центре в Манхэттене, а также его апартаменты и номер в отеле, который он занимал, и изъяли документы о клиентах юриста и его личных финансах. По данным СМИ, обыски были проведены после того, как ФБР получило обращение от Р.Мюллера.

После сообщений в СМИ Д.Трамп написал в "Твиттере", что "адвокатская тайна мертва", и назвал произошедшее "охотой на ведьм".