С 1 января 2019 года в Узбекистане натуральные виноградные вина, произведенные из местного сырья, будут относиться не к алкогольной, а к сельскохозяйственной продукции. Об этом свидетельствует постановление президента республики Шавката Мирзиёева, передает со ссылкой на местное издание uza.uz.

Также, согласно документу, с 1 января 2019 года лицензии на производство таких вин больше не потребуется, а виноделам предоставят ряд существенных льгот.

Кроме этого, производителей технических сортов винограда до 2025 года освободят от уплаты земельного налога и таможенных пошлин на ввоз материалов, сырья, средств защиты растений, не выпускаемых в Узбекистане в достаточном объеме.

Также, Центробанк республики предоставит виноделам кредиты сроком на семь лет с пятилетним льготным периодом.

Однако для того, чтобы претендовать на все предлагаемые льготы, виноделам Узбекистана нужно соблюсти ряд условий: площадь плантаций, отведенных под виноград, должна быть не меньше 100 гектаров, а винно-коньячную продукцию предприятия будут обязаны хранить исключительно в дубовых бочках.

Соответствующее постановление Президента Республики было принято, чтобы усовершенствовать производство и реализацию алкогольной продукции, внедрить современные технологии управления отраслью, а также привлечь иностранные инвестиции и увеличить экспортный потенциал предприятий страны.

Как писал , в Украине завышенные акцизы на вино привели отрасль к состоянию стагнации. Об этом сказано в пояснительной записке законопроекта №6776.

Также напомним, что в прошлом году ведущие винодельческие страны мира, такие как Италия, Испания, Франция, из-за неблагоприятных погодных условий собрали рекордно низкий урожай винограда. По словам директора по маркетингу компании Beverage Trading Company Алексея Безуглого, это отразится на стоимости европейского вина в Украине. Однако, на фоне роста цен на продукцию от ТОП-3 мировых экспортеров, открывается "окно возможностей" для наращивания экспорта вина таким странам, как Грузия, Молдова и Украина.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира