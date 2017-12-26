Известные личности из мира кино, шоу-бизнеса, политики и спорта поделились снимками, сделанными во время празднования Рождества. Соответствующие фото появились на страницах звезд в Instagram.

Множество знаменитостей выбрали тематические костюмы, переодевшись в Санта Клаусов. Некоторые сфотографировались в торжественных нарядах на фоне елей.

Также голливудские актеры Уилл Смит и Джессика Альба, известные футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналду решили праздновать Рождество в кругу семьи.

Рождественскими снимками похвастались и жена президента Соединенных Штатов Америки Мелания Трамп, и их дочь Иванка.

Кроме того, свои фото обнародовали Мила Йовович, Ким Кардашьян, Ева Лонгория, Хью Джекман, Конор Макгрегор и другие.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, видео, на котором женщина, одетая в свитер с колокольчиками, на которых она сыграла рождественскую композицию "Carol of the Bells", появилось в сети .

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