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Подозреваемый в присвоении миллионов бюджетных средств заммэра Днепра арестован
26.10.2019 14:19
Заместителя городского головы Днепра арестовали Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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