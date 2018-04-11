Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что после инаугурации президента РФ Владимира Путина правительство сложит свои полномочия. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Медведев заявил, что Госдума РФ поддержала свыше 1,5 тыс. инициатив правительства Фото: ЕРА "Страна выбрала президента. И 7 мая, после инаугурации, правительство сложит свои полномочия согласно конституции", – заявил российский премьер.Медведев отметил, что за шесть лет Дума поддержала свыше 1,5 тыс. инициатив правительства, и поблагодарил депутатов за совместную работу.Президентские выборы в РФ прошли 18 марта – в годовщину аннексии Крыма. По данным ЦИК РФ, по итогам подсчета 100% бюллетеней за Путина проголосовало 76,69% избирателей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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