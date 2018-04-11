Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что после
инаугурации президента РФ Владимира Путина правительство сложит
свои полномочия. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Медведев заявил, что Госдума РФ поддержала свыше 1,5 тыс.
инициатив правительства Фото: ЕРА "Страна выбрала президента. И 7
мая, после инаугурации, правительство сложит свои полномочия
согласно конституции", – заявил российский премьер.Медведев
отметил, что за шесть лет Дума поддержала свыше 1,5 тыс. инициатив
правительства, и поблагодарил депутатов за совместную
работу.Президентские выборы в РФ прошли 18 марта – в
годовщину аннексии Крыма. По данным ЦИК РФ, по итогам подсчета
100% бюллетеней за Путина проголосовало 76,69% избирателей.
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